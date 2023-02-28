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Устиния Авраамова

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: ?

Мать: ?

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.05.1845

Муж: Егор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Егорова

Отец ребёнка: Егор Иванов

Рождение ребёнка
26.05.1847

Дочь: Феодосия Егорова

Отец ребёнка: Егор Иванов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.05.1858

Сын: Дмитрий Егоров

Отец ребёнка: Егор Иванов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Матвей Егоров

Отец ребёнка: Егор Иванов

Смерть
Неизвестно
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