Устиния Авраамова
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.05.1845
Муж: Егор Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Егорова
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
26.05.1847
Дочь: Феодосия Егорова
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
11.05.1858
Сын: Дмитрий Егоров
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
1865
Сын: Матвей Егоров
Отец ребёнка: Егор Иванов
Смерть
Неизвестно