Апенко Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апенко Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1953

Дата смерти

22.11.2007

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1953

Отец: Апенко Иван

Мать: Лукина Тамара

Рождение ребёнка
11.07.1975

Дочь: Ситник Наталия Викторовна

Мать ребёнка: Апенко Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апенко Александр Викторович

Мать ребёнка: Апенко Валентина Анатольевна

Смерть
22.11.2007
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