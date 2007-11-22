Апенко Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1953
Дата смерти22.11.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1953
Отец: Апенко Иван
Мать: Лукина Тамара
Рождение ребёнка
11.07.1975
Дочь: Ситник Наталия Викторовна
Мать ребёнка: Апенко Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апенко Александр Викторович
Мать ребёнка: Апенко Валентина Анатольевна
Смерть
22.11.2007