Pierce (McCord) Carrie Alma — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pierce (McCord) Carrie Alma

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Место рождения

Clinton, Henry, Missouri

Дата рождения

01.03.1897

Дата смерти

15.10.1978

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1897

Отец: Mccord Benjamin Mack

Мать: Mccord Cordelia

Clinton, Henry, Missouri
Место жительства
15.04.1910
Место жительства
11.05.1910
Место жительства
01.01.1920
Место жительства
08.01.1920
Место жительства
11.04.1930
Место жительства
01.04.1940
Работа или профессия
Неизвестно
Railroad Worker For Burlignton Shops - Carlson Frink Dairy Worker
Смерть
15.10.1978
Westminster, Adams, Colorado
Похороны
18.10.1978
Buried in Crown Hill Cemetery, Jefferson County, Colorado, Wheatridge, Jefferson, Colorado, USA
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