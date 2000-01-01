Pierce (McCord) Carrie Alma
Место рожденияClinton, Henry, Missouri
Дата рождения01.03.1897
Дата смерти15.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1897
Отец: Mccord Benjamin Mack
Мать: Mccord Cordelia
Clinton, Henry, Missouri
Место жительства
15.04.1910
Место жительства
11.05.1910
Место жительства
01.01.1920
Место жительства
08.01.1920
Место жительства
11.04.1930
Место жительства
01.04.1940
Работа или профессия
Неизвестно
Railroad Worker For Burlignton Shops - Carlson Frink Dairy Worker
Смерть
15.10.1978
Westminster, Adams, Colorado
Похороны
18.10.1978
Buried in Crown Hill Cemetery, Jefferson County, Colorado, Wheatridge, Jefferson, Colorado, USA