Шарифов Амир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарифов Амир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Шариф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амиров Габдесалям

Мать ребёнка: Шарифова Гульзафара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амиров Абдулхалик

Мать ребёнка: Шарифова Гульзафара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амиров Карим

Мать ребёнка: Шарифова Гульзафара

Рождение ребёнка
1759

Сын: Амиров Галиакбер

Мать ребёнка: Шарифова Гульзафара

Рождение ребёнка
1775

Сын: Амиров Забир

Мать ребёнка: Шарифова Гульзафара

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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