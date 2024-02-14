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Амиров Забир

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1775

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Шарифов Амир

Мать: Шарифова Гульзафара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амиров Мухамедьяр

Мать ребёнка: Амирова (Мусина) Вазифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амиров Мухаметгалий

Мать ребёнка: Амирова (Мусина) Вазифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амиров Ахмадий

Мать ребёнка: Амирова (Мусина) Вазифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амиров Мухаметсабир

Мать ребёнка: Амирова (Мусина) Вазифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амиров Мухаметкунафия

Мать ребёнка: Амирова (Мусина) Вазифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амирова (Мусина) Вазифа

Смерть
1849
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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