Шалухин Андрей Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шалухина Марфа Никоновна
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Шалухин Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Шалухина Марфа Никоновна
Смерть
Неизвестно