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Шалухин Андрей Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: Шалухин Леонтий Акимович

Мать: Шалухина Василиса Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалухина Марфа Никоновна

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Шалухин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Шалухина Марфа Никоновна

Смерть
Неизвестно

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