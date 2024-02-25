Шалухин Леонтий Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1803 по 1805 ст.
Дата смерти1857 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1803 по 1805 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: (Шалухина) Катерина Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Шалухин Андрей Леонтьевич
Мать ребёнка: Шалухина Василиса Максимовна
Смерть
1857 ст.