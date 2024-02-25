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Шалухин Леонтий Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1803 по 1805 ст.

Дата смерти

1857 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1803 по 1805 ст.

Отец: Шалухин Аким Максимович

Мать: Шалухина Пелагея Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалухина Василиса Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: (Шалухина) Катерина Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Шалухин Андрей Леонтьевич

Мать ребёнка: Шалухина Василиса Максимовна

Смерть
1857 ст.

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