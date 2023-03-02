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(Бадьина) Пелагея
(Бадьина) Пелагея
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1843
Дата смерти
1846
Пол
Женский
Отец
Бадьин Данила
Около 1814 г.р.
Мать
Бадьина Анисья Леоновна
Дети
Не указаны
Добавил:
БИ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец:
Бадьин Данила
Мать:
Бадьина Анисья Леоновна
Смерть
1846
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