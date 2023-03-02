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(Бадьина) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1846

Пол

Женский

Отец

Около 1814 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Бадьин Данила

Мать: Бадьина Анисья Леоновна

Смерть
1846
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