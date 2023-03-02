Бадьин Данила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Бадьин Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Бадьин Кирилл
Мать ребёнка: Бадьина Анисья Леоновна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Бадьина Анисья Леоновна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Бадьин Иван
Мать ребёнка: Бадьина Анисья Леоновна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Бадьина Анисья Леоновна
Рождение ребёнка
01.05.1846
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Бадьина Анисья Леоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадьина Анисья Леоновна
Смерть
Неизвестно