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Бадьин Данила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Бадьин Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Бадьин Кирилл

Мать ребёнка: Бадьина Анисья Леоновна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Бадьина Анисья Леоновна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Бадьин Иван

Мать ребёнка: Бадьина Анисья Леоновна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Бадьина Анисья Леоновна

Рождение ребёнка
01.05.1846

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Бадьина Анисья Леоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадьина Анисья Леоновна

Смерть
Неизвестно
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