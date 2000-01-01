София Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1855

Дочь: Коновалова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Коновалов Иван Ильин

Рождение ребёнка
11.09.1859

Сын: Коновалов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Ильин

Рождение ребёнка
18.09.1866

Сын: Коновалов Иван

Отец ребёнка: Коновалов Иван Ильин

Работа или профессия
Неизвестно
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