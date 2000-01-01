София Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1855
Дочь: Коновалова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Коновалов Иван Ильин
Рождение ребёнка
11.09.1859
Сын: Коновалов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Коновалов Иван Ильин
Рождение ребёнка
18.09.1866
Сын: Коновалов Иван
Отец ребёнка: Коновалов Иван Ильин
Работа или профессия
Неизвестно