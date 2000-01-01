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Коновалов Иван Ильин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1821 и 1820

Дата смерти

24.01.1901

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1820

Отец: Коновалов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1855

Дочь: Коновалова Анна Ивановна

Мать ребёнка: София Федоровна

Рождение ребёнка
11.09.1859

Сын: Коновалов Михаил Иванович

Мать ребёнка: София Федоровна

Рождение ребёнка
18.09.1866

Сын: Коновалов Иван

Мать ребёнка: София Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.01.1901
починок Ледухи
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