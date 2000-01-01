Коновалов Иван Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1821 и 1820
Дата смерти24.01.1901
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Между 1821 и 1820
Отец: Коновалов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1855
Дочь: Коновалова Анна Ивановна
Мать ребёнка: София Федоровна
Рождение ребёнка
11.09.1859
Сын: Коновалов Михаил Иванович
Мать ребёнка: София Федоровна
Рождение ребёнка
18.09.1866
Сын: Коновалов Иван
Мать ребёнка: София Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.01.1901
починок Ледухи