Нестерова (Шестункина) Елена Петровна
Место рожденияс.Шалкино, Павловский район,
Дата рожденияОколо 1950
Дата смерти19.09.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950
с.Шалкино, Павловский район,
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нестеров Юрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нестеров Юрий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Нестеров Юрий Григорьевич
Смерть
19.09.2016