Нестерова (Шестункина) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Шестункина) Елена Петровна

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Место рождения

с.Шалкино, Павловский район,

Дата рождения

Около 1950

Дата смерти

19.09.2016

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: Шестункин Петр Алексеевич

Мать: Шестункина Ирина Дмитриевна

с.Шалкино, Павловский район,
Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Юрий Григорьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Юрий Григорьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Олег Юрьевич

Отец ребёнка: Нестеров Юрий Григорьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.09.2016
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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