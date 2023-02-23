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Шестункин Петр Алексеевич

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Место рождения

с.Ст. Пичеур, Павловский район , Ульяновская область

Дата рождения

12.07.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Около 1950 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Ст. Пичеур, Павловский район , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Нестерова Елена Петровна

Мать ребёнка: Шестункина Ирина Дмитриевна

с.Шалкино, Павловский район,
Рождение ребёнка
27.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестункина Ирина Дмитриевна

д.Холстовка, Павловский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестункина Ирина Дмитриевна

д.Холстовка, Павловский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестункина Ирина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
д.Холстовка, Павловский район, Ульяновская область
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