Шестункин Петр Алексеевич
Место рожденияс.Ст. Пичеур, Павловский район , Ульяновская область
Дата рождения12.07.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Ст. Пичеур, Павловский район , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Нестерова Елена Петровна
Мать ребёнка: Шестункина Ирина Дмитриевна
с.Шалкино, Павловский район,
Рождение ребёнка
27.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шестункина Ирина Дмитриевна
д.Холстовка, Павловский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шестункина Ирина Дмитриевна
д.Холстовка, Павловский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д.Холстовка, Павловский район, Ульяновская область