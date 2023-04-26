Шестункина (Наумкина) Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Нестерова Елена Петровна
Отец ребёнка: Шестункин Петр Алексеевич
с.Шалкино, Павловский район,
Рождение ребёнка
27.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шестункин Петр Алексеевич
д.Холстовка, Павловский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шестункин Петр Алексеевич
д.Холстовка, Павловский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д.Холстовка, Павловский район, Ульяновская область