Шестункина (Наумкина) Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестункина (Наумкина) Ирина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Около 1950 г.р.
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Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
20.04.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Нестерова Елена Петровна

Отец ребёнка: Шестункин Петр Алексеевич

с.Шалкино, Павловский район,
Рождение ребёнка
27.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестункин Петр Алексеевич

д.Холстовка, Павловский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестункин Петр Алексеевич

д.Холстовка, Павловский район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестункин Петр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
д.Холстовка, Павловский район, Ульяновская область