Целяков Никифор Михаилович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Целяков Михаил Самуилович
Мать: Целякова первая жена
Рождение ребёнка
1822
Сын: Целяков Степан Никифорович
Мать ребёнка: Целякова Наталья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Устинья Никифоровна
Мать ребёнка: Целякова Наталья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Целяков Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Целякова Наталья
Военная служба
1831
Взят в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Целякова Наталья
Смерть
Неизвестно