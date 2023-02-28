Целяков Никифор Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦеляков Никифор Михаилович

Целяков Никифор Михаилович

avatar

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Целяков Михаил Самуилович

Мать: Целякова первая жена

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Целяков Степан Никифорович

Мать ребёнка: Целякова Наталья

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Устинья Никифоровна

Мать ребёнка: Целякова Наталья

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Целяков Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Целякова Наталья

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
1831
Взят в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целякова Наталья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close