Целяков Степан Никифорович 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Целяков Степан Никифорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1822, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Целяков Никифор Михаилович1799 г.р.
Мать
Целякова Наталья1799 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Целяков Адриан Степанович1842 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Целяков Никифор Михаилович

Мать: Целякова Наталья

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1842

Сын: Целяков Адриан Степанович

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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