Целяков Степан Никифорович
мужской, родился 1822, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЦеляков Никифор Михаилович1799 г.р.
МатьЦелякова Наталья1799 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Целяков Адриан Степанович1842 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Целяков Никифор Михаилович
Мать: Целякова Наталья
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1842
Сын: Целяков Адриан Степанович
Мать ребёнка: ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно