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Королёва Марфа Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Королёва Матрёна Иванова

Отец ребёнка: Королев Иван Савельевич

Рождение ребёнка
25.01.1892 ст.

Сын: Королёв Василий Иванович

Отец ребёнка: Королев Иван Савельевич

Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89XM-KY3L?i=724&cat=1385476 Восприемник: Байдаков Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1894

Сын: Королёв Семён Иванович

Отец ребёнка: Королев Иван Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Иван Савельевич

Смерть
Неизвестно
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