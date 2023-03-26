Королёва Марфа Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Королёва Матрёна Иванова
Отец ребёнка: Королев Иван Савельевич
Рождение ребёнка
25.01.1892 ст.
Отец ребёнка: Королев Иван Савельевич
Щучья, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89XM-KY3L?i=724&cat=1385476 Восприемник: Байдаков Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Королев Иван Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно