Глушаков Трофим Павлов
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.04.1903
Дата смерти16.04.1903
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1903
Отец: Павел Семёнов
Мать: Вера Стефанова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.04.1903
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.