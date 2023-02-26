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Глушаков Трофим Павлов

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.04.1903

Дата смерти

16.04.1903

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
15.04.1903

Отец: Павел Семёнов

Мать: Вера Стефанова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.04.1903
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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