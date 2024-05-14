Шереметев Сергей Алексеевич
мужской, родился 24.01.1836, Покровское, Рузский, Московская область
умер 15.12.1896, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Шереметева (Голицына) Евдокия Борисовна19.04.1848 г.р.
Дети
Шереметев Борис Сергеевич08.01.1871 г.р.
Шереметев Алексей Сергеевич1872 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
24.01.1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Покровское, Рузский, Московская область
Бракосочетание
10.04.1869
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.01.1871
Сын: Шереметев Борис Сергеевич
Мать ребёнка: Шереметева (Голицына) Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Шереметев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Шереметева (Голицына) Евдокия Борисовна
Смерть
15.12.1896
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург