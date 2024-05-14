Шереметев Сергей Алексеевич 24.01.1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шереметев Сергей Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 24.01.1836, Покровское, Рузский, Московская область

умер 15.12.1896, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Шереметева (Голицына) Евдокия Борисовна19.04.1848 г.р.
Дети
Шереметев Борис Сергеевич08.01.1871 г.р.
Шереметев Алексей Сергеевич1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Рузский, Московская область

Бракосочетание
10.04.1869

Жена: Шереметева (Голицына) Евдокия Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
08.01.1871

Сын: Шереметев Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Шереметева (Голицына) Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Шереметев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Шереметева (Голицына) Евдокия Борисовна

Смерть
15.12.1896
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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