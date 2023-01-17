село Покровское, село Покровское, Рузский, Московская область (на 2019) — Familio

Покровское

Рузский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Рузский уезд
5196Покровское, с. вл.при р. Озерне.20538165131Церковь православная 1. Ярмарка.
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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Рузский уезд, Мамошинская волость
Село Покровское 2091855Земское училище, больница Московского Губернского Земства, богадельня, квартира урядника и камера Земского Начальника 3-го участка Рузского уезда.
Имение Графа Мусина-Пушкина, при с. Покровском 20918

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Руза
39876Покровскоесело55°53'с.ш.36°19'в.д.N-37-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Рузский
46766000601с Покровскоесело
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