Исаева Прасковья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1862
Отец ребёнка: Исаев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ерушкина Марфа (Мария) Исаева
Отец ребёнка: Исаев Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Томбасова Екатерина Исаева
Отец ребёнка: Исаев Петр Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Петр Ефимович
Смерть
Неизвестно