Исаева Прасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Прасковья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1862

Сын: Исаев Степан Петрович

Отец ребёнка: Исаев Петр Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ерушкина Марфа (Мария) Исаева

Отец ребёнка: Исаев Петр Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Томбасова Екатерина Исаева

Отец ребёнка: Исаев Петр Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Петр Ефимович

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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