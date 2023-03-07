Томбасова Екатерина Исаева
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Исаев Петр Ефимович
Бракосочетание
11.?.1884
Рождение ребёнка
21.06.1886
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Томбасов Усыновлен Иван (Сергеевич)
Рождение ребёнка
02.05.1891
Сын: Томбасов Николай Иванович
Отец ребёнка: Томбасов Усыновлен Иван (Сергеевич)
Рождение ребёнка
10.03.1894
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Томбасов Усыновлен Иван (Сергеевич)
Рождение ребёнка
16.01.1897
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Томбасов Усыновлен Иван (Сергеевич)
Рождение ребёнка
12.08.1899
Отец ребёнка: Томбасов Усыновлен Иван (Сергеевич)
Рождение ребёнка
20.08.1903
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Томбасов Усыновлен Иван (Сергеевич)
Смерть
Неизвестно