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Томбасова Екатерина Исаева

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Исаев Петр Ефимович

Мать: Исаева Прасковья Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1884

Муж: Томбасов Усыновлен Иван (Сергеевич)

Рождение ребёнка
21.06.1886

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Томбасов Усыновлен Иван (Сергеевич)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1891

Сын: Томбасов Николай Иванович

Отец ребёнка: Томбасов Усыновлен Иван (Сергеевич)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1894

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Томбасов Усыновлен Иван (Сергеевич)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.01.1897

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Томбасов Усыновлен Иван (Сергеевич)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1899

Сын: Томбасов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Томбасов Усыновлен Иван (Сергеевич)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1903

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Томбасов Усыновлен Иван (Сергеевич)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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