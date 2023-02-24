Томбасов усыновлен Иван (Сергеевич)
Место рожденияДеревня Урусовка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения01.09.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1862
Деревня Урусовка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1884
Рождение ребёнка
21.06.1886
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Исаева
Рождение ребёнка
02.05.1891
Сын: Томбасов Николай Иванович
Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Исаева
Рождение ребёнка
10.03.1894
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Исаева
Рождение ребёнка
16.01.1897
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Исаева
Рождение ребёнка
12.08.1899
Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Исаева
Рождение ребёнка
20.08.1903
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Исаева
Смерть
Неизвестно