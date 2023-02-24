Томбасов усыновлен Иван (Сергеевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТомбасов усыновлен Иван (Сергеевич)

Томбасов усыновлен Иван (Сергеевич)

avatar

Место рождения

Деревня Урусовка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

01.09.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1862

Отец: Томбасов Иван Алексеевич

Мать: Томбасова Прасковья Никаноровна

Деревня Урусовка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1884

Жена: Томбасова Екатерина Исаева

Рождение ребёнка
21.06.1886

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Исаева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1891

Сын: Томбасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Исаева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1894

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Исаева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.01.1897

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Исаева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1899

Сын: Томбасов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Исаева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1903

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Исаева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close