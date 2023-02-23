Томбасова Прасковья Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1862
Сын: Томбасов Усыновлен Иван (Сергеевич)
Отец ребёнка: Томбасов Иван Алексеевич
Деревня Урусовка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1869
Отец ребёнка: Томбасов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
20.07.1873
Сын: Томбасов Ермолай Иванович
Отец ребёнка: Томбасов Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно