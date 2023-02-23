Томбасова Прасковья Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томбасова Прасковья Никаноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1862

Сын: Томбасов Усыновлен Иван (Сергеевич)

Отец ребёнка: Томбасов Иван Алексеевич

Деревня Урусовка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1869

Сын: Томбасов Ион Иванович

Отец ребёнка: Томбасов Иван Алексеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.07.1873

Сын: Томбасов Ермолай Иванович

Отец ребёнка: Томбасов Иван Алексеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томбасов Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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