Ерушкина Марфа (Мария) Исаева
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Исаев Петр Ефимович
Сын: Ерушкин Ефим Кондратьевич
Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)
Сын: Ерушкин Трофим Кондратьевич
Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)
Дочь: Емельянова Анастасия Ерушкина
Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)
Сын: Ерушкин Гавриил Кондратьевич
Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)
Дочь: Ефимия Кондратьевна
Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)
Сын: Ерушкин Михаил Кондратьевич
Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)
Сын: Петров Вов Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)
Сын: Петров Вов Герасим Кондратьевич
Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)
Сын: Ерушкин Федул Кондратьевич
Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)
Сын: Ерушкин Георгий Кондратьевич
Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)
Сын: Петров Вов Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)
Сын: Ерушкин Игнат Кондратьевич
Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)
Сын: Ерушкин Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)
Сын: Ерушкин Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)