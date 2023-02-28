Ерушкина Марфа (Мария) Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрушкина Марфа (Мария) Исаева

Ерушкина Марфа (Мария) Исаева

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Исаев Петр Ефимович

Мать: Исаева Прасковья Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.?.1881

Муж: Ерушкин Кондратий (Петрович)

Рождение ребёнка
15.01.1884

Сын: Ерушкин Ефим Кондратьевич

Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.09.1886

Сын: Ерушкин Трофим Кондратьевич

Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.10.1888

Дочь: Емельянова Анастасия Ерушкина

Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1891

Сын: Ерушкин Гавриил Кондратьевич

Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1893

Дочь: Ефимия Кондратьевна

Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.09.1894

Сын: Ерушкин Михаил Кондратьевич

Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.03.1897

Сын: Петров Вов Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1900

Сын: Петров Вов Герасим Кондратьевич

Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1903

Сын: Ерушкин Федул Кондратьевич

Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1903

Сын: Ерушкин Георгий Кондратьевич

Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1904

Сын: Петров Вов Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1907

Сын: Ерушкин Игнат Кондратьевич

Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1910

Сын: Ерушкин Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1912

Сын: Ерушкин Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Ерушкин Кондратий (Петрович)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close