Лебедев Иван Арсеньевич 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лебедев Иван Арсеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

После 1936

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1920

Жена: Лебедева (Соколова) Аграфена Николаевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Лебедев Павел Иванович

Мать ребёнка: Лебедева (Соколова) Аграфена Николаевна

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: - (Лебедева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Лебедева (Соколова) Аграфена Николаевна

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Лебедев Николай Иванович

Мать ребёнка: Лебедева (Соколова) Аграфена Николаевна

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1936

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