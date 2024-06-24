Лебедев Иван Арсеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиПосле 1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Лебедева (Соколова) Аграфена Николаевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: - (Лебедева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Лебедева (Соколова) Аграфена Николаевна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Лебедева (Соколова) Аграфена Николаевна
Смерть
После 1936