Кондакова (Чекаурова) Ольга Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондакова (Чекаурова) Ольга Егоровна

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: Чекауров Егор Дмитриевич

Мать: Чекаурова Анна Петровна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
04.01.1824 ст.

Муж: Кондаков Петр Федорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.10.1825 ст.

Дочь: Кондакова Анна Петровна

Отец ребёнка: Кондаков Петр Федорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.08.1827 ст.

Дочь: Кондакова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Кондаков Петр Федорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.07.1828

Дочь: Кондакова Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Кондаков Петр Федорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.10.1829 ст.

Дочь: Козина (Кондакова) Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Кондаков Петр Федорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.09.1832 ст.

Сын: Кондаков Алфей Петрович

Отец ребёнка: Кондаков Петр Федорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.10.1834 ст.

Сын: Кондаков Иван Петрович

Отец ребёнка: Кондаков Петр Федорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.11.1836 ст.

Дочь: Кондакова Степанида Петровна

Отец ребёнка: Кондаков Петр Федорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кондаков (Зубихин) Ефим Петрович

Отец ребёнка: Кондаков Петр Федорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.09.1841 ст.

Сын: Кондаков Кастор Петрович

Отец ребёнка: Кондаков Петр Федорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.08.1847

Сын: Кондаков Севериан Петрович

Отец ребёнка: Кондаков Петр Федорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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