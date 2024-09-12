Кондакова (Чекаурова) Ольга Егоровна
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: Чекауров Егор Дмитриевич
Мать: Чекаурова Анна Петровна
Бракосочетание
04.01.1824 ст.
Рождение ребёнка
18.10.1825 ст.
Дочь: Кондакова Анна Петровна
Отец ребёнка: Кондаков Петр Федорович
Рождение ребёнка
21.08.1827 ст.
Дочь: Кондакова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Кондаков Петр Федорович
Рождение ребёнка
20.07.1828
Дочь: Кондакова Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Кондаков Петр Федорович
Рождение ребёнка
28.10.1829 ст.
Дочь: Козина (Кондакова) Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Кондаков Петр Федорович
Рождение ребёнка
23.09.1832 ст.
Отец ребёнка: Кондаков Петр Федорович
Рождение ребёнка
26.10.1834 ст.
Отец ребёнка: Кондаков Петр Федорович
Рождение ребёнка
07.11.1836 ст.
Дочь: Кондакова Степанида Петровна
Отец ребёнка: Кондаков Петр Федорович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кондаков (Зубихин) Ефим Петрович
Отец ребёнка: Кондаков Петр Федорович
Рождение ребёнка
11.09.1841 ст.
Отец ребёнка: Кондаков Петр Федорович
Рождение ребёнка
15.08.1847
Сын: Кондаков Севериан Петрович
Отец ребёнка: Кондаков Петр Федорович
Смерть
Неизвестно