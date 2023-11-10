Кондаков Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения14.10.1809
Дата смерти05.12.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1809
Рождение ребёнка
18.10.1825
Дочь: Кондакова Анна Петровна
Мать ребёнка: Кондакова Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
21.08.1827
Дочь: Кондакова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Кондакова Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
20.07.1828
Дочь: Кондакова Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Кондакова Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
28.10.1829
Дочь: Кондакова Параскевья Петровна
Мать ребёнка: Кондакова Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Кондакова Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Кондакова Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Кондакова Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
15.08.1847
Сын: Кондаков Севериан Петрович
Мать ребёнка: Кондакова Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кондакова Ольга Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондакова Ольга Егоровна
Смерть
05.12.1888