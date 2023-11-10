Кондаков Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондаков Петр Федорович

Кондаков Петр Федорович

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.10.1809

Дата смерти

05.12.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1809

Отец: Кондаков Федор Иванович

Мать: Кондакова Екатерина Тимофеевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.10.1825

Дочь: Кондакова Анна Петровна

Мать ребёнка: Кондакова Ольга Егоровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.08.1827

Дочь: Кондакова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Кондакова Ольга Егоровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.07.1828

Дочь: Кондакова Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: Кондакова Ольга Егоровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.10.1829

Дочь: Кондакова Параскевья Петровна

Мать ребёнка: Кондакова Ольга Егоровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кондаков Алоей Петрович

Мать ребёнка: Кондакова Ольга Егоровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кондаков Иван Петрович

Мать ребёнка: Кондакова Ольга Егоровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кондаков Кастор Петрович

Мать ребёнка: Кондакова Ольга Егоровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.08.1847

Сын: Кондаков Севериан Петрович

Мать ребёнка: Кондакова Ольга Егоровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондаков Ефим Петрович

Мать ребёнка: Кондакова Ольга Егоровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондакова Ольга Егоровна

Смерть
05.12.1888
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close