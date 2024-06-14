Халидуллин Олег Ханышевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1946
Отец: Халидуллин Ханыш
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1985
Дочь: Лапенко Яна Олеговна
Мать ребёнка: Винникова Надежда Иосифовна
Рождение ребёнка
02.12.1987
Сын: Халидуллин Руслан Олегович
Мать ребёнка: Винникова Надежда Иосифовна