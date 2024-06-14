Халидуллин Олег Ханышевич 09.07.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Халидуллин Олег Ханышевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1946

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1950 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1946

Отец: Халидуллин Ханыш

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винникова Надежда Иосифовна

Рождение ребёнка
24.03.1985

Дочь: Лапенко Яна Олеговна

Мать ребёнка: Винникова Надежда Иосифовна

Рождение ребёнка
02.12.1987

Сын: Халидуллин Руслан Олегович

Мать ребёнка: Винникова Надежда Иосифовна

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