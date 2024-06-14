Винникова Надежда Иосифовна 10.01.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Винникова Надежда Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1946 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халидуллин Олег Ханышевич

Рождение ребёнка
24.03.1985

Дочь: Лапенко Яна Олеговна

Отец ребёнка: Халидуллин Олег Ханышевич

Рождение ребёнка
02.12.1987

Сын: Халидуллин Руслан Олегович

Отец ребёнка: Халидуллин Олег Ханышевич

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