Винникова Надежда Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1985
Дочь: Лапенко Яна Олеговна
Отец ребёнка: Халидуллин Олег Ханышевич
Рождение ребёнка
02.12.1987
Сын: Халидуллин Руслан Олегович
Отец ребёнка: Халидуллин Олег Ханышевич