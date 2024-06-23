Банаков Александр Михайлович
Место рожденияВсеволожский район, деревня Новосаратовка
Дата рождения09.11.1956
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1956
Всеволожский район, деревня Новосаратовка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1982
Сын: Банаков Юрий Александрович
Мать ребёнка: Новикова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.03.1986
Дочь: Банакова Анна Александровна
Мать ребёнка: Новикова Александра Дмитриевна
г Санкт-Петербург, ул Октябрьская - Наб, дом 124 корп 4