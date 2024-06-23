Банаков Александр Михайлович 09.11.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Банаков Александр Михайлович

Место рождения

Всеволожский район, деревня Новосаратовка

Дата рождения

09.11.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1956

Отец: Банаков Михаил Васильевич

Мать: Банакова Зинаида Тимофеевна

Всеволожский район, деревня Новосаратовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.12.1982

Сын: Банаков Юрий Александрович

Мать ребёнка: Новикова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.03.1986

Дочь: Банакова Анна Александровна

Мать ребёнка: Новикова Александра Дмитриевна

г Санкт-Петербург, ул Октябрьская - Наб, дом 124 корп 4

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