Новикова Александра Дмитриевна
Место рожденияТверская обл, Кашинский район, деревня Кудрино
Дата рождения15.04.1963
Дата смерти07.10.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1963
Тверская обл, Кашинский район, деревня Кудрино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1982
Сын: Банаков Юрий Александрович
Отец ребёнка: Банаков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
26.03.1986
Дочь: Банакова Анна Александровна
Отец ребёнка: Банаков Александр Михайлович
г Санкт-Петербург, ул Октябрьская - Наб, дом 124 корп 4
Смерть
07.10.2016