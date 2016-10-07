Новикова Александра Дмитриевна 15.04.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новикова Александра Дмитриевна

Место рождения

Тверская обл, Кашинский район, деревня Кудрино

Дата рождения

15.04.1963

Дата смерти

07.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1963

Отец: Новиков Дмитрий Тимофеевич

Мать: Горланова Анна Сергеевна

Тверская обл, Кашинский район, деревня Кудрино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банаков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
02.12.1982

Сын: Банаков Юрий Александрович

Отец ребёнка: Банаков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
26.03.1986

Дочь: Банакова Анна Александровна

Отец ребёнка: Банаков Александр Михайлович

г Санкт-Петербург, ул Октябрьская - Наб, дом 124 корп 4
Смерть
07.10.2016

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