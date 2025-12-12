Фёдоров Александр Сергеевич 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдоров Александр Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1853

умер 26.03.1910, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Фёдорова (Шереметева) Дарья Борисовна29.09.1872 г.р.
Дети
Мещерская (Фёдорова) Екатерина Александровна24.01.1903 г.р.
Фёдоров Сергей Александрович1905 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.06.1900

Жена: Фёдорова (Шереметева) Дарья Борисовна

Москва, город федерального значения Москва

Венчание - Москва. Сретенский сорок. Церковь Троицкая в Шереметевской больнице https://cgamos.ru/metric-books/203/203-776/203-776-1100a/ к.286

Рождение ребёнка
24.01.1903

Дочь: Мещерская (Фёдорова) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Фёдорова (Шереметева) Дарья Борисовна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Фёдоров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Фёдорова (Шереметева) Дарья Борисовна

Смерть
26.03.1910
Москва, город федерального значения Москва

Смерть - https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-2125-0002-000120/00000189.jpg https://cgamos.ru/metric-books/2125/2125-2/2125-2-120/ 179 МОСКВА. ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ РЖЕВСКАЯ У ПРЕЧИСТЕНСКИХ ВОРОТ

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