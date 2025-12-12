Фёдоров Александр Сергеевич
мужской, родился 1853
умер 26.03.1910, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Фёдорова (Шереметева) Дарья Борисовна29.09.1872 г.р.
Дети
Мещерская (Фёдорова) Екатерина Александровна24.01.1903 г.р.
Фёдоров Сергей Александрович1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1900
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.01.1903
Дочь: Мещерская (Фёдорова) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Фёдорова (Шереметева) Дарья Борисовна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Фёдоров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Фёдорова (Шереметева) Дарья Борисовна
Смерть
26.03.1910
Москва, город федерального значения Москва