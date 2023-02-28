Гурьянова Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения12.02.1933
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Виктор Семёнович
Высокая Гора, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1983