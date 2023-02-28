Гурьянова Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянова Анна Сергеевна

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Место рождения

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.02.1933

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Виктор Семёнович

Высокая Гора, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1983
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