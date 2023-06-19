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Куянова Татьяна Петровна

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Место рождения

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.12.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1904

Отец: Куянов Пётр Кузьмин

Мать: Кондратьева Наталия Якимовна

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
воспреемники Мамаев Семён Васильев и жена крестьянина Галактиона Васильева Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
12.02.1933

Дочь: Гурьянова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Гурьянов Сергей Фёдорович

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьянова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Гурьянов Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Гурьянов Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьянова Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Гурьянов Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьянова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Гурьянов Сергей Фёдорович

Смерть
Неизвестно