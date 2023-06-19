Куянова Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения27.12.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1904
Отец: Куянов Пётр Кузьмин
воспреемники Мамаев Семён Васильев и жена крестьянина Галактиона Васильева Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
12.02.1933
Дочь: Гурьянова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Гурьянов Сергей Фёдорович
Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьянова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Гурьянов Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Гурьянов Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьянова Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Гурьянов Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьянова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Гурьянов Сергей Фёдорович
Смерть
Неизвестно