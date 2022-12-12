Никитенко (Попович) Ульяна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенко (Попович) Ульяна Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попович Стефан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1906

Муж: Никитенко Моисей Павлович

Рождение ребёнка
13.06.1907

Дочь: Акилина Моисеевна

Отец ребёнка: Никитенко Моисей Павлович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.06.1907

Дочь: Марфа Моисеевна

Отец ребёнка: Никитенко Моисей Павлович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.01.1913

Дочь: Татьяна Моисеевна

Отец ребёнка: Никитенко Моисей Павлович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.10.1915

Сын: Никитенко Николай Моисеевич

Отец ребёнка: Никитенко Моисей Павлович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитина Моисеевна

Отец ребёнка: Никитенко Моисей Павлович

Смерть
Неизвестно
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