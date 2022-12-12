Никитенко (Попович) Ульяна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попович Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1906
Рождение ребёнка
13.06.1907
Дочь: Акилина Моисеевна
Отец ребёнка: Никитенко Моисей Павлович
Рождение ребёнка
13.06.1907
Дочь: Марфа Моисеевна
Отец ребёнка: Никитенко Моисей Павлович
Рождение ребёнка
06.01.1913
Дочь: Татьяна Моисеевна
Отец ребёнка: Никитенко Моисей Павлович
Рождение ребёнка
09.10.1915
Сын: Никитенко Николай Моисеевич
Отец ребёнка: Никитенко Моисей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитина Моисеевна
Отец ребёнка: Никитенко Моисей Павлович
Смерть
Неизвестно