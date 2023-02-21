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Никитенко Моисей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Никитенко Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1906

Жена: Никитенко Ульяна Стефановна

Рождение ребёнка
13.06.1907

Дочь: Марфа Моисеевна

Мать ребёнка: Никитенко Ульяна Стефановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.06.1907

Дочь: Акилина Моисеевна

Мать ребёнка: Никитенко Ульяна Стефановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.01.1913

Дочь: Татьяна Моисеевна

Мать ребёнка: Никитенко Ульяна Стефановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.10.1915

Сын: Никитенко Николай Моисеевич

Мать ребёнка: Никитенко Ульяна Стефановна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитина Моисеевна

Мать ребёнка: Никитенко Ульяна Стефановна

Смерть
Неизвестно
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