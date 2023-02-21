Никитенко Моисей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Никитенко Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1906
Рождение ребёнка
13.06.1907
Дочь: Марфа Моисеевна
Мать ребёнка: Никитенко Ульяна Стефановна
Рождение ребёнка
13.06.1907
Дочь: Акилина Моисеевна
Мать ребёнка: Никитенко Ульяна Стефановна
Рождение ребёнка
06.01.1913
Дочь: Татьяна Моисеевна
Мать ребёнка: Никитенко Ульяна Стефановна
Рождение ребёнка
09.10.1915
Сын: Никитенко Николай Моисеевич
Мать ребёнка: Никитенко Ульяна Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитина Моисеевна
Мать ребёнка: Никитенко Ульяна Стефановна
Смерть
Неизвестно