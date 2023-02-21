Анна Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Родион
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1781 ст.
Муж: Евдоким Абрамович
Рождение ребёнка
09.12.1786 ст.
Дочь: Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Абрамович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Абрамович
Рождение ребёнка
05.10.1791 ст.
Сын: Петр Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Абрамович
Рождение ребёнка
02.01.1795 ст.
Сын: Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Абрамович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Илья Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Абрамович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно