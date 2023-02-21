Анна Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Родион

Мать: не указана

Бракосочетание
06.10.1781 ст.

Муж: Евдоким Абрамович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
09.12.1786 ст.

Дочь: Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Абрамович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Абрамович

Рождение ребёнка
05.10.1791 ст.

Сын: Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Абрамович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1795 ст.

Сын: Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Абрамович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Илья Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Абрамович

Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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