Якимова (Еремеева) Марфа Ивановна 30.08.1803 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Якимова (Еремеева) Марфа Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.08.1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1803 ст.

Отец: Якимов Иван Еремеевич

Мать: (Антонова) Дарья Антоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.11.1825 ст.

Муж: Самойлов (Михайлов) Козма Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.02.1828 ст.

Дочь: Михайлова-Самойлова (Васильева) Мария Косминична

Отец ребёнка: Самойлов (Михайлов) Козма Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.12.1829 ст.

Сын: Михайлов-Самойлов (Васильев) Иоанн (Иван) Козмич

Отец ребёнка: Самойлов (Михайлов) Козма Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1833 ст.

Сын: Михайлов-Самойлов (Васильев) Нестор Козмич

Отец ребёнка: Самойлов (Михайлов) Козма Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1833 ст.

Сын: Михайлов-Самойлов (Васильев) Дмитрий Козмич

Отец ребёнка: Самойлов (Михайлов) Козма Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1836 ст.

Сын: Михайлов-Самойлов (Васильев) Яков Козмич

Отец ребёнка: Самойлов (Михайлов) Козма Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1838 ст.

Сын: Михайлов-Самойлов (Васильев) Василий Космич

Отец ребёнка: Самойлов (Михайлов) Козма Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1841 ст.

Сын: Михайлов-Самойлов-Васин (Васильев) Илья Козмич

Отец ребёнка: Самойлов (Михайлов) Козма Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.10.1843 ст.

Сын: Михайлов-Самойлов-Васин (Васильев) Андрей Козмич

Отец ребёнка: Самойлов (Михайлов) Козма Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1846 ст.

Дочь: Михайлова-Самойлова (Васильева) Евдокия Косминична

Отец ребёнка: Самойлов (Михайлов) Козма Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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