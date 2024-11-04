Якимова (Еремеева) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.08.1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1803 ст.
Отец: Якимов Иван Еремеевич
Бракосочетание
02.11.1825 ст.
Рождение ребёнка
16.02.1828 ст.
Дочь: Михайлова-Самойлова (Васильева) Мария Косминична
Отец ребёнка: Самойлов (Михайлов) Козма Васильевич
Рождение ребёнка
29.12.1829 ст.
Сын: Михайлов-Самойлов (Васильев) Иоанн (Иван) Козмич
Отец ребёнка: Самойлов (Михайлов) Козма Васильевич
Рождение ребёнка
21.10.1833 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1833 ст.
Рождение ребёнка
18.10.1836 ст.
Сын: Михайлов-Самойлов (Васильев) Яков Козмич
Отец ребёнка: Самойлов (Михайлов) Козма Васильевич
Рождение ребёнка
30.07.1838 ст.
Рождение ребёнка
18.07.1841 ст.
Сын: Михайлов-Самойлов-Васин (Васильев) Илья Козмич
Отец ребёнка: Самойлов (Михайлов) Козма Васильевич
Рождение ребёнка
13.10.1843 ст.
Сын: Михайлов-Самойлов-Васин (Васильев) Андрей Козмич
Отец ребёнка: Самойлов (Михайлов) Козма Васильевич
Рождение ребёнка
06.02.1846 ст.
Дочь: Михайлова-Самойлова (Васильева) Евдокия Косминична
Отец ребёнка: Самойлов (Михайлов) Козма Васильевич
Смерть
Неизвестно