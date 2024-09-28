Михайлов-Самойлов (Васильев) Илья Козмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов-Самойлов (Васильев) Илья Козмич

Михайлов-Самойлов (Васильев) Илья Козмич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.07.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

1803 г.р.

Жена

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1841 ст.

Отец: Самойлов (Михайлов) Козма Васильевич

Мать: Якимова (Еремеева) Марфа Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.05.1861 ст.

Жена: Евдокимова-Стефанова (Васильева) Наталья Захаровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1863 ст.

Сын: Михайлов-Самойлов (Козмин) Василий Ильич

Мать ребёнка: Евдокимова-Стефанова (Васильева) Наталья Захаровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.03.1866 ст.

Сын: Васильев-Михайлов-Самойлов (Козмин) Василий Ильич

Мать ребёнка: Евдокимова-Стефанова (Васильева) Наталья Захаровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1868 ст.

Сын: Васильева-Михайлова-Самойлова (Козмина) Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Евдокимова-Стефанова (Васильева) Наталья Захаровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.09.1870 ст.

Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова-Васина (Козмина) Анна Ильинична

Мать ребёнка: Евдокимова-Стефанова (Васильева) Наталья Захаровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.02.1873 ст.

Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова (Козмина) Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Евдокимова-Стефанова (Васильева) Наталья Захаровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1875 ст.

Сын: Васильев-Михайлов-Самойлов (Козмин) Иоанн (Иван) Ильич

Мать ребёнка: Евдокимова-Стефанова (Васильева) Наталья Захаровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.