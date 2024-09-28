Михайлов-Самойлов (Васильев) Илья Козмич
Место рождения
Дата рождения18.07.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Сын: Михайлов-Самойлов (Козмин) Василий Ильич
Мать ребёнка: Евдокимова-Стефанова (Васильева) Наталья Захаровна
Сын: Васильев-Михайлов-Самойлов (Козмин) Василий Ильич
Мать ребёнка: Евдокимова-Стефанова (Васильева) Наталья Захаровна
Сын: Васильева-Михайлова-Самойлова (Козмина) Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Евдокимова-Стефанова (Васильева) Наталья Захаровна
Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова-Васина (Козмина) Анна Ильинична
Мать ребёнка: Евдокимова-Стефанова (Васильева) Наталья Захаровна
Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова (Козмина) Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Евдокимова-Стефанова (Васильева) Наталья Захаровна
Сын: Васильев-Михайлов-Самойлов (Козмин) Иоанн (Иван) Ильич
Мать ребёнка: Евдокимова-Стефанова (Васильева) Наталья Захаровна