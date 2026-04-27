Гейден Александр Фёдорович 22.04.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гейден Александр Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 22.04.1859, Москва, город федерального значения Москва

умер 15.08.1919, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Гейден (Мусина-Пушкина) Александра Владимировна26.09.1863 г.р.
Гейден (Оленина) Александра Александровна07.10.1864 г.р.
Дети
Гейден Марина Александровна26.01.1889 г.р.
Кузьмина-Караваева (Гейден) Ольга Александровна11.06.1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
14.02.1886

Жена: Гейден (Мусина-Пушкина) Александра Владимировна

Рождение ребёнка
26.01.1889

Дочь: Гейден Марина Александровна

Мать ребёнка: Гейден (Мусина-Пушкина) Александра Владимировна

Рождение ребёнка
11.06.1890

Дочь: Кузьмина-Караваева (Гейден) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Гейден (Мусина-Пушкина) Александра Владимировна

Рождение ребёнка
29.06.1891

Дочь: Фон Тизенгаузен (Гейден) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Гейден (Мусина-Пушкина) Александра Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
18.12.1893

Сын: Гейден Георгий Александрович

Мать ребёнка: Гейден (Мусина-Пушкина) Александра Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
17.09.1907

Жена: Гейден (Оленина) Александра Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
15.08.1919
Москва, город федерального значения Москва

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