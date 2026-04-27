Гейден Александр Фёдорович
мужской, родился 22.04.1859, Москва, город федерального значения Москва
умер 15.08.1919, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Гейден (Мусина-Пушкина) Александра Владимировна26.09.1863 г.р.
Гейден (Оленина) Александра Александровна07.10.1864 г.р.
Дети
Гейден Марина Александровна26.01.1889 г.р.
Кузьмина-Караваева (Гейден) Ольга Александровна11.06.1890 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
14.02.1886
Рождение ребёнка
26.01.1889
Дочь: Гейден Марина Александровна
Мать ребёнка: Гейден (Мусина-Пушкина) Александра Владимировна
Рождение ребёнка
11.06.1890
Дочь: Кузьмина-Караваева (Гейден) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Гейден (Мусина-Пушкина) Александра Владимировна
Рождение ребёнка
29.06.1891
Дочь: Фон Тизенгаузен (Гейден) Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Гейден (Мусина-Пушкина) Александра Владимировна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.12.1893
Сын: Гейден Георгий Александрович
Мать ребёнка: Гейден (Мусина-Пушкина) Александра Владимировна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
17.09.1907
Смерть
15.08.1919