Ануфриева Лидия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1924
Дата смерти17.06.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1924
Отец: Семен
Рождение ребёнка
17.02.1949
Дочь: Ганина Анна Семеновна
Отец ребёнка: Ануфриев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
10.02.1950
Дочь: Мелехена Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Ануфриев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
06.09.1953
Сын: Ануфриев Владимир Семенович
Отец ребёнка: Ануфриев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
29.07.1954
Сын: Ануфриев Серафим Семенович
Отец ребёнка: Ануфриев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
13.02.1956
Отец ребёнка: Ануфриев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
28.08.1957
Дочь: Теретьева Татьяна Семенова
Отец ребёнка: Ануфриев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
26.08.1959
Сын: Ануфриев Анатолий Семнович
Отец ребёнка: Ануфриев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
14.03.1961
Дочь: Матвеева Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Ануфриев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
06.09.1963
Сын: Ануфриев Александр Семенович
Отец ребёнка: Ануфриев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
20.05.1967
Дочь: Зализнюк Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Ануфриев Семен Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.2001