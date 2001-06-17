Ануфриева Лидия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриева Лидия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1924

Дата смерти

17.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1924

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1949

Дочь: Ганина Анна Семеновна

Отец ребёнка: Ануфриев Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
10.02.1950

Дочь: Мелехена Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Ануфриев Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
06.09.1953

Сын: Ануфриев Владимир Семенович

Отец ребёнка: Ануфриев Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
29.07.1954

Сын: Ануфриев Серафим Семенович

Отец ребёнка: Ануфриев Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
13.02.1956

Сын: Ануфриев Федор Семенович

Отец ребёнка: Ануфриев Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
28.08.1957

Дочь: Теретьева Татьяна Семенова

Отец ребёнка: Ануфриев Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
26.08.1959

Сын: Ануфриев Анатолий Семнович

Отец ребёнка: Ануфриев Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
14.03.1961

Дочь: Матвеева Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Ануфриев Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
06.09.1963

Сын: Ануфриев Александр Семенович

Отец ребёнка: Ануфриев Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
20.05.1967

Дочь: Зализнюк Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Ануфриев Семен Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануфриев Семен Кузьмич

Смерть
17.06.2001
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