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Ганина Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1949

Отец: Ануфриев Семен Кузьмич

Мать: Ануфриева Лидия Семеновна

Рождение ребёнка
02.02.1971

Дочь: Козлитина Лариса Валентиновна

Отец ребёнка: Ганин Валентин Александрович

Рождение ребёнка
22.09.1978

Дочь: Ганина Валентина Валентиновна

Отец ребёнка: Ганин Валентин Александрович

Рождение ребёнка
06.08.1982

Сын: Ганин Алексей Валентиович

Отец ребёнка: Ганин Валентин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганин Валентин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганин Валентин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганин Валентин Александрович

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