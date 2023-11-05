Ганина Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1949
Отец: Ануфриев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
02.02.1971
Дочь: Козлитина Лариса Валентиновна
Отец ребёнка: Ганин Валентин Александрович
Рождение ребёнка
22.09.1978
Дочь: Ганина Валентина Валентиновна
Отец ребёнка: Ганин Валентин Александрович
Рождение ребёнка
06.08.1982
Сын: Ганин Алексей Валентиович
Отец ребёнка: Ганин Валентин Александрович