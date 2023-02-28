(однодворец) Иван Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: (однодворец) Игнатий Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1840
Сын: (однодворец) Асаф Иванович
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1843
Сын: (однодворец) Николай Иванович
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1845
Сын: (однодворец) Григорий Иванович
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно