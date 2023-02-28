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(однодворец) Иван Игнатьевич

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Место рождения

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: (однодворец) Игнатий Иванович

Мать: ?

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: (однодворец) Асаф Иванович

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: (однодворец) Николай Иванович

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: (однодворец) Григорий Иванович

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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