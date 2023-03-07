(однодворец) Игнатий Иванович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: (однодворец) Кузьма Игнатьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1815
Сын: (однодворец) Алексей Игнатьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1818
Сын: (однодворец) Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
1832