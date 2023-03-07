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(однодворец) Игнатий Иванович

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Место рождения

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: (однодворец) Кузьма Игнатьевич

Мать ребёнка: ?

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: (однодворец) Алексей Игнатьевич

Мать ребёнка: ?

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: (однодворец) Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: ?

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1832
Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
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