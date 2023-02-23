Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: (однодворец) Иван Игнатьевич

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: (однодворец) Асаф Иванович

Отец ребёнка: (однодворец) Иван Игнатьевич

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: (однодворец) Николай Иванович

Отец ребёнка: (однодворец) Иван Игнатьевич

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: (однодворец) Григорий Иванович

Отец ребёнка: (однодворец) Иван Игнатьевич

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (однодворец) Иван Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
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