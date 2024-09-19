Мамин Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1950
Дочь: Некипелова (Мамина) Галина Геннадьевна
Мать ребёнка: Мамина (Буйдалина) Анна Матвеевна
Смерть
Неизвестно
Возможно Мамин Геннадий Иванович 1933-1966г.г. По семейной истории чистил ружье и застрелился.