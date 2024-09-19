Мамин Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамин Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамина (Буйдалина) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
22.09.1950

Дочь: Некипелова (Мамина) Галина Геннадьевна

Мать ребёнка: Мамина (Буйдалина) Анна Матвеевна

Смерть
Неизвестно
Возможно Мамин Геннадий Иванович 1933-1966г.г. По семейной истории чистил ружье и застрелился.

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