Некипелова (Мамина) Галина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1950
Дата смерти19.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1950
Отец: Мамин Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некипелов Юрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некипелов Антон Х
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.2019
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область