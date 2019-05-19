Некипелова (Мамина) Галина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некипелова (Мамина) Галина Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1950

Дата смерти

19.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1950

Отец: Мамин Геннадий

Мать: Мамина (Буйдалина) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некипелов Юрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некипелов Антон Х

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некипелов Михаил Иванович

Смерть
19.05.2019
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

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