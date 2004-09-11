Деревянкина Анастасия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревянкина Анастасия Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1927

Дата смерти

11.09.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1947

Дочь: Дорофеева Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Деревянкин Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
09.03.1960

Сын: Деревянкин Олег Михайлович

Отец ребёнка: Деревянкин Михаил Игнатьевич

Смерть
11.09.2004
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