Деревянкина Анастасия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1927
Дата смерти11.09.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1947
Дочь: Дорофеева Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Деревянкин Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
09.03.1960
Сын: Деревянкин Олег Михайлович
Отец ребёнка: Деревянкин Михаил Игнатьевич
Смерть
11.09.2004