Деревянкин Михаил Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревянкин Михаил Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1927

Дата смерти

14.07.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1947

Дочь: Дорофеева Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Деревянкина Анастасия Кузьминична

Рождение ребёнка
09.03.1960

Сын: Деревянкин Олег Михайлович

Мать ребёнка: Деревянкина Анастасия Кузьминична

Смерть
14.07.2007
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