Деревянкин Михаил Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1927
Дата смерти14.07.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1947
Дочь: Дорофеева Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Деревянкина Анастасия Кузьминична
Рождение ребёнка
09.03.1960
Сын: Деревянкин Олег Михайлович
Мать ребёнка: Деревянкина Анастасия Кузьминична
Смерть
14.07.2007